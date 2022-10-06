Аграрии СКО собрали 4,6 млн тонн зерновых

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области аграрии полностью завершили уборку зерновых и зернобобовых. По предварительным данным, намолотили 4,6 млн тонн зерна при урожайности 15 ц/га, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информацию о ходе уборочной кампании в регионе предоставил на брифинге руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Мейрам Мендыбаев. По его данным, в прошлом году намолот составлял 3,7 млн тонн и урожайность 12,3 ц/га.

«В течение вегетационного периода складывались благоприятные условия. Сумма осадков - 127-287 мм. По сравнению с прошлым годом, выпало на 10-40% осадков больше. Высокая урожайность – 18 ц/га и выше - отмечается в Мамлютском, Кызылжарском, Аккайынском, Айыртауском, Жамбылском и Есильском (18 ц/га) районах», - сообщил М. Мендыбаев.

Масличные убрали на площади 582 тысячи га, или около 61%. Валовый сбор составляет 442,7 тысячи тонн при урожайности 7,6 ц/га. Завершить уборку масличных рассчитывают в первой декаде октября.

Картофеля собрали 366 тысяч тонн, овощей - 68,7 тысячи тонн.

«Продкорпорация закупит 425 тысяч тонн зерна. На 5-е октября на элеваторы отгрузили 72 тысячи тонн, или 17%. Мягкую пшеницу 3-го класса закупают по 121-125 тысяч тенге в зависимости от качественных показателей, 4 и 5-й классы - 115 и 98 тысяч тенге, соответственно. Цена на ячмень - 95 тысяч, овес - 90 тысяч, гречиху - 170 тысяч тенге», - сказал М.Мендыбаев.

Он отметил, что аграрии начали подготовительные работы под посев следующего года. Идет вспашка зяби площадью три млн га, паров – на площади 554 тысячи га.

В этом году посевная площадь в регионе составила 4,4 млн га. Из них 3,1 млн га заняли зерновые и зернобобовые, один млн га - масличные культуры, 32 тысячи га - картофель и шесть тысяч га - овощи.