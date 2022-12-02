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    Аграрии Казахстана полностью обеспечивают внутренний рынок гречкой

    2 Декабря 2022, 16:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Рынок Казахстана полностью обеспечен собственной гречкой: объемы производства выросли на 67 %, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

    В период с января по сентябрь 2022 года на 66,9 % увеличились объемы производства гречневой крупы в сравнении с аналогичными показателями прошлого года. 11 казахстанских предприятий выпустили около 30 тыс. тонн гречки. При этом средний ежегодный объем потребления этой крупы составляет 29,1 тыс. тонн. Таким образом, за неполный год отечественные производители уже смогли полностью обеспечить внутренний рынок гречневой крупой. Основными производителями гречихи являются Павлодарская, Восточно-Казахстанская и Костанайская области.

    Импорт гречки в этом году снизился на 80 % и составил всего 600 тонн. Для сравнения с января по сентябрь 2021 года в страну завезено около 3 тыс. тонн гречневой крупы.
    Минсельхоз Сельское хозяйство
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