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    Аграриев, ветеринаров и строителей не хватает в Актобе

    14 Ноября 2019, 20:11

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Специалистов сфер сельского хозяйства, ветеринарии и строительства не хватает в Актобе. О кадровом дефиците говорили на заседании региональной кадровой комиссии, передает корреспондент МИА  «Казинформ».

    По словам руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы по Актюбинской области Адильбека Мукашева, в регионе наблюдается дефицит специалистов в сфере сельского хозяйства, ветеринарии и строительства.

    Из 4024 выпускников, которые окончат высшие учебные заведения региона в 2020 году, основную долю составляют специалисты, имеющие техническое и педагогическое образование. В связи с этим департаментом государственной службы области было рекомендовано включить в перечень специальностей вузов области специальности, по которым наблюдается нехватка кадров.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Занятость
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