Агломерации разделить на уровни намерены в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Установить правила формирования состава агломерации намерены в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий приказ Министра национальной экономики РК размещен на портале Открытые НПА.

«агломерация – локальная система, состоящая из столицы или города республиканского значения, или города областного значения и расположенных вокруг них населенных пунктов, соответствующих критериям, определенным Законом. Территория агломерации – земли и водные объекты в границах (черте) столицы, города республиканского значения, города областного значения, определяемого Правительством Республики Казахстан, и их пригородных зон», - отмечено в приказе.

Согласно документу, включение населенных пунктов в состав агломерации осуществляется Правительством Республики Казахстан по предложению уполномоченного органа.

Местные исполнительные органы столицы, города республиканского значения или области ежегодно до 1 марта представляют в уполномоченный орган предложения по формированию состава агломерации в соответствии с критериями, предусмотренными пунктами 9 и 10 настоящих Правил.

Уполномоченный орган в течение 15 (пятнадцать) рабочих дней рассматривает предложения местных исполнительных органов столицы, города республиканского значения или области, представленные согласно пункту 4 настоящих Правил.

В случае несоответствия установленным критериям предложений местных исполнительных органов столицы, города республиканского значения или области по формированию состава агломерации, уполномоченный орган в течение 10 (десять) рабочих дней направляет отрицательное заключение.

В случае, если представленные местными исполнительными органами столицы, города республиканского значения или области предложения по формированию состава агломерации соответствуют установленным критериям, уполномоченный орган подготавливает проект решения Правительства Республики Казахстан об утверждении состава агломерации, которое в течение 30 (тридцать) рабочих дней со дня получения предложений от местных исполнительных органов столицы, города республиканского значения или области вносится на рассмотрение в Аппарат Правительства Республики Казахстан в соответствии с Регламентом Правительства Республики Казахстан.

В зависимости от размера центра агломерации и оптимальной зоны его влияния агломерации разделяются на первый и второй уровень.

В состав агломерации первого уровня включается:

1) населенный пункт в радиусе 30 км от центра агломерации;

2) сельский населенный пункт, расположенный вдоль дороги республиканского значения на расстоянии не более 40 км от центра агломерации;

3) городской населенный пункт, расположенный вдоль дороги республиканского значения на расстоянии не более 75 км от центра агломерации.

В состав агломерации второго уровня включается:

1) населенный в радиусе 20 км от центра агломерации;

2) сельский населенный пункт, расположенный вдоль дороги республиканского значения на расстоянии не более 30 км от центра агломерации;

3) городской населенный пункт, расположенный вдоль дороги республиканского значения на расстоянии не более 55 км от центра агломерации.

Для установления территории агломерации применяется метод изохрон, заключающийся в определении границ агломерации, исходя из затрат времени, необходимого для поездки в центр агломерации.



