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    Агитгруппа «Ак жола» проводит встречи на предприятиях Алматы

    11 Декабря 2020, 19:32

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Агитгруппа «Ак жола» проводит встречи на предприятиях Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Алматинского городского филиала Демократической партии «Ак жол».

    В рамках агитационной кампании кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента от партии «Ак жол» встретились с работниками завода по производству безалкогольных напитков. Производство начало свою работу в 1998 году. 200 работников завода выпускают 60 миллионов литров напитков в год.

    В этот же день «акжоловцы» также посетили Алматинский маргариновый завод, который производит и поставляет масложировую продукцию на рынок Казахстана и Центральной Азии. Агитгруппа ознакомила работников предприятий с предвыборной программой «Ак жола», рассказала о работе партии и парламентской фракции.

    Кандидаты от «Ак жола» ответили на вопросы, выслушали наказы избирателей.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Политические партии Выборы-2021
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