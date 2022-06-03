Агитация перед референдумом запрещается в Казахстане 4 и 5 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4 и 5 июня в Казахстане запрещаются любые действия, связанные с агитацией перед референдумом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

День тишины наступает в полночь 4 июня. Согласно пункту 4 статьи 7 Закона «О республиканском референдуме» любая агитация в предшествующий референдуму день и в день проведения референдума запрещена.

В Министерстве информации и общественного развития уточнили, что 4 и 5 июня 2022 года в СМИ, в том числе в сети Интернет проводить агитацию референдума запрещается.

В качестве агитационных будут рассматриваться материалы, побуждающие избирателей голосовать «за» или «против» вопроса, вынесенного на референдум. Причем в этом случае к административной ответственности могут быть привлечены как физические, так и юридические лица, допустившие данное нарушение, в том числе и пользователи социальных сетей.

В Генеральной прокуратуре в целях обеспечения законности и предупреждения правонарушений также призвали граждан, общественные объединения и средства массовой информации строго соблюдать действующее законодательство.

«В случае проведения агитации в эти дни - в период ее запрещения наступает ответственность по статье 102 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (КоАП). Обращаем также внимание, что голосование два или более раза или за другого избирателя либо выдача членом участковой комиссии референдума гражданам бюллетеней для голосования в целях предоставления им возможности голосования за других лиц влечет ответственность по статьям 108 и 110 КоАП», - обратились в Генпрокуратуре.

Ранее председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров предупредил казахстанцев, что в день тишины и референдума запрещаются любые действия, связанные с агитацией.

5 июня пройдет республиканский референдум по проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК».