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Агентством по финмониторингу завершено расследование в отношении топ-менеджеров АО «Delta Bank»

Редактор:  
Гульмира Байзакова
31 Марта 2022, 10:20
Агентством по финмониторингу завершено расследование в отношении топ-менеджеров АО «Delta Bank»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы Тлеубаев Н.С. (входивший в рейтинг самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала «Forbes») выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства по финансовому мониторингу.

В ходе следствия наложены аресты на имущество подозреваемых и их близких родственников стоимостью более 48 млрд тенге на 5 сахарных заводов, более 20 земельных участков, 70 объектов недвижимости и 40 автотранспортных средств.

В том числе наложены аресты на активы, находящиеся в Объединённых Арабских Эмиратах, Российской Федерации, Латвийской и Чешской Республиках.

Ущерб от преступной деятельности составил более 200 млрд тенге, 200 млн. долларов США и 4 млн. евро.

Уголовное дело направлено в суд, фигуранты дела находятся под стражей.

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