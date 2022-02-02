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    Агентством по финмониторингу снижен тариф на воду в Атырауской области

    2 Февраля 2022, 15:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Агентство по финансовому мониторингу пресекло необоснованное повышение цен на услуги подачи воды и снизило тариф в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Рост тарифов на коммунальные услуги – один из острых социальных вопросов, волнующих граждан и жителей Республики Казахстан. АФМ принимает меры по обеспечению защиты интересов потребителей и ведет борьбу с необоснованным завышением цен.

    Территориальным департаментом АФМ по Атырауской области выявлен факт завышения монополистом тарифа на услуги подачи воды по магистральным трубопроводам и распределительным сетям для жителей и юридических лиц.

    По данному факту проводится досудебное расследование по статье 221 части первой УК РК «Монополистическая деятельность».

    При этом, в целях возмещения ущерба потребителям, до конца 2022 года на указанные коммунальные услуги введен сниженный компенсирующий тариф для жителей Атырауской области.

    Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

    Напомним, ранее Агентство по финансовому мониторингу снизило тариф на 15% на тепло в Таразе, а также в августе 2021 года пресекло необоснованное повышение цен на комуслуги.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Атырауская область Цены и тарифы Общество Вода
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