Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Агентство по регулированию и надзору финрынка разрешило смену крупного участника АО «Нурбанк»

    22 Сентября 2021, 11:40

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций одобрена выдача Эльдару Сарсенову согласия на приобретение статуса крупного (косвенного) участника АО «Нурбанк», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Постановлением правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций одобрена выдача Эльдару Сарсенову согласия на приобретение статуса крупного (косвенного) участника АО «Нурбанк» (далее – банк). Статус дает право приобрести 100% доли участия в ТОО «JP Finance Group», и соответственно косвенно приобрести 87,87% к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций и (или) к количеству голосующих акций Банка», - сообщили в пресс-службе агентства.

    С момента фактического приобретения Эльдаром Сарсеновым доли участия в ТОО «JP Finance Group» и соответственно вступления в статус косвенного крупного участника банка, Эльдар Сарсенов должен покинуть пост председателя правления АО «Нурбанк».

    По состоянию на 1 сентября 2021 года банк соблюдает все нормативы, установленные для банков второго уровня. Нарушения банковского законодательства в действиях банка отсутствуют.

    В марте 2020 года банк стал участником государственной программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора. В рамках программы акционером увеличен капитал банка на 20 млрд тенге.

    По результатам 8 месяцев 2021 года деятельность банк прибыльна. Активы банка составили 448,2 млрд тенге, что на 4,8% больше по сравнению с 8 месяцами прошлого года. Банком продолжается работа по улучшению качества активов в соответствии с планом мероприятий в рамках программы.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Банки Экономика
    Новости по теме
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая