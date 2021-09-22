Агентство по регулированию и надзору финрынка разрешило смену крупного участника АО «Нурбанк»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций одобрена выдача Эльдару Сарсенову согласия на приобретение статуса крупного (косвенного) участника АО «Нурбанк», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Постановлением правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций одобрена выдача Эльдару Сарсенову согласия на приобретение статуса крупного (косвенного) участника АО «Нурбанк» (далее – банк). Статус дает право приобрести 100% доли участия в ТОО «JP Finance Group», и соответственно косвенно приобрести 87,87% к количеству размещенных (за вычетом привилегированных и выкупленных) акций и (или) к количеству голосующих акций Банка», - сообщили в пресс-службе агентства.

С момента фактического приобретения Эльдаром Сарсеновым доли участия в ТОО «JP Finance Group» и соответственно вступления в статус косвенного крупного участника банка, Эльдар Сарсенов должен покинуть пост председателя правления АО «Нурбанк».

По состоянию на 1 сентября 2021 года банк соблюдает все нормативы, установленные для банков второго уровня. Нарушения банковского законодательства в действиях банка отсутствуют.

В марте 2020 года банк стал участником государственной программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора. В рамках программы акционером увеличен капитал банка на 20 млрд тенге.

По результатам 8 месяцев 2021 года деятельность банк прибыльна. Активы банка составили 448,2 млрд тенге, что на 4,8% больше по сравнению с 8 месяцами прошлого года. Банком продолжается работа по улучшению качества активов в соответствии с планом мероприятий в рамках программы.