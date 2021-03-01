Агентство по противодействию коррупции рассказало о кадровой политике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время главным ориентиром кадровой политики Агентства является привлечение и удержание в своих рядах энергичных талантливых людей, способных предложить новый взгляд и смелые идеи для борьбы с коррупцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Основным ее инструментом является мотивация, и в первую очередь – высокий уровень оплаты труда. Для его обеспечения проведена большая работа по оптимизации организационно-штатной структуры органа и внутренних бизнес-процессов, централизации и сокращению административных расходов.

По ее результатам почти в 2 раза сокращены излишние руководящие звенья, количество руководящих должностей уменьшено с 453 до 240 (соотношение руководителей к исполнителям доведено 1 к 7), централизована деятельность вспомогательных служб, упразднены 90% региональных подразделений. Как следствие, произведена оптимизация сопутствующих административных расходов на содержание площадей, транспорта, закупку оргтехники и хозтоваров и других затрат.

Экономия финансовых средств по итогам оптимизации направлена на цифровизацию, строительство сервисного центра «ANTIKOR ORTALYGY», повышение заработной платы сотрудников и формирование премиального фонда для их материальной мотивации, в результате чего размер доходов сотрудников вырос практически вдвое.

Реализация данного проекта способствовало в решении еще одной немаловажной задачи: повышению престижности правоохранительной службы. Высокий уровень заработной платы, сопоставимый по с размером оплаты труда сотрудников частных компаний, обеспечил приток высококвалифицированных кадров из гражданского сектора и других госорганов.

Сегодня личный состав значительно усилен высококлассными специалистами из других правоохранительных и специальных органов: 7 имеют опыт работы в Администрации Президента и Канцелярии Премьер-Министра, 15 – органах национальной безопасности, 29 – прокуратуре, 17 – гражданском секторе. Практически каждый из них в настоящее время возглавляет ключевые позиции в организационной структуре Агентства.

Следует отметить престижность и привлекательность государственной службы в Агентстве. Об этом свидетельствует количество желающих поступить к нам на работу. Так, в конкурсах на занятие вакантных должностей корпуса «Б» участвует в среднем 21 кандидат на одно место. Это в 3 раза превышает средний показатель претендентов в другие центральные госорганы – 7 человек на место.

В целом на отдельные должности количество участников конкурсов может достигать до 37 человек на 1 место.

Серьезное внимание при выстраивании кадровой политики уделено качеству образования сотрудников. В настоящее время в Агентстве работают 32 выпускников зарубежных вузов, 12 из которых учились по программе «Болашак». 2 сотрудника имеют степень PhD, еще двое готовятся к ее получению, десятеро являются кандидатами наук, 127 – магистрами.

Кроме того, в настоящее время проходят обучение в зарубежных вузах 7 человек, в том числе 6 – по программе «Болашак». Также обучаются по программам докорантуры и магистратуры в Академии правосудия – 2 человека, Академии госуправления при Президенте РК – 3, Академии правоохранительных органов – 2.

Следует отметить, что 5 сотрудников Агентства являются членами Президентского молодежного кадрового резерва, что с учетом малочисленности ведомства является одним из самых высоких показателей среди госорганов.

Помимо высоких профессиональных качеств сотрудники Агентства обладают и другими талантами в различных областях. К примеру, в Карагандинской области работает Алия Сулейменова, мастер спорта международного класса по таэквондо, обладательница черного пояса 1 Дан, двухкратная чемпионка мира, абсолютная обладательница Кубка мира.

Многие сотрудники занимаются творчеством, отдельные из них являются лауреатами республиканских конкурсов. Так, один из руководителей департамента по Акмолинской области Арман Бердалин является победителем международных и республиканских айтысов, автор нескольких поэтических книг, член международного союза акынов.

В целях обеспечения прозрачности и объективности кадрового отбора на вышестоящие должности, реализации принципа равного доступа сотрудников на верхних ступенях должностной иерархии отбор на руководящие должности осуществляется на конкурсной основе.

В целом более 100 человек выдвинуты на вышестоящие должности, что свидетельствует о приверженности антикоррупционной службы принципу меритократии.

Наряду с этим, в целях повышения ответственности и укрепления законности и служебной дисциплины все руководители взяли на себя письменное обязательство о добровольном освобождении от должности в случае совершения их подчиненными даже одного факта коррупционного правонарушения. Рядовые сотрудники также письменно уведомлены о данной инициативе.

Новеллой в кадровой работе Агентства стали персональные карты добропорядочности сотрудников – принципиально новый инструмент мотивации личного состава к ведению честного, здорового, социально ответственного и этичного образа жизни.

Наряду с централизацией кадровых вопросов активно проводится работа по автоматизации бизнес-процессов. Внедряется система Е-кадры с использованием принципов HR-аналитики.

Особое внимание уделяется вопросу обучения сотрудников.

149 сотрудников прошли курсы повышения квалификации в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан и Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре.

Кроме того, еженедельно проводятся занятия с личным составом центрального аппарата и территориальных департаментов в рамках служебной подготовки. Так, проведены занятия «Час добропорядочности», о порядке назначения жилищных выплат, доведены требования по всеобщему декларированию, ужесточению ответственности государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов за коррупцию, порядку организации выборов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов и т.д.

Впервые в Агентстве создана психологическая служба, в центре и каждом региональном подразделении введены штатные должности психологов, оборудованы кабинеты психологической разгрузки.

По инициативе Агентства впервые среди госорганов реализуется проект «Благополучие на рабочем месте». Целью проекта является внедрение международного опыта в сфере улучшения взаимоотношения между работодателем и работниками.

Введена практика «адресной мотивации» сотрудников, когда поощрение производится на основе личных заслуг и внесенного вклада, с обязательным соблюдением иерархии наград (от низшей к высшей).

Кроме традиционных инструментов поощрения в органе применяются направление благодарственных писем родителям сотрудников, за внесенный вклад. Это морально стимулирует сотрудников, укрепляет в их сознании уважение к своей работе и понимания значимости ее результатов.

Кроме того, в рамках формирования благоприятного морально-психологического климата в коллективе на постоянной основе от имени Председателя готовятся поздравительные письма по случаю дней рождения сотрудников и работников вольнонаемного состава Агентства и территориальных департаментов. Поздравления также озвучиваются посредством громкой связи.

Особого внимания заслуживает высокая оценка деятельности нашего ведомства Главой государства.

Так, в истекшем году 2 сотрудника получили генеральские звания, 13 награждены государственными наградами.

Кроме того, Главой государства поддержана инициатива Агентства о расширении перечня должностей, предусматривающих присвоение высших генеральских званий, а именно для руководителей департаментов городов Нур-Султан и Алматы.

Важнейшим условием формирования благоприятного морально-психологического климата в коллективе относится социальное обеспечение его сотрудников. К примеру, решение жилищного вопроса является стратегическим не только в целях обеспечения должной мотивации сотрудников, но и для предотвращения коррупционных рисков. Вероятность поддаться коррупционному соблазну значительно выше, если сотрудник ежедневно озабочен квартирным и другими бытовыми вопросами.

На сегодняшний день более 80% личного состава обеспечены жильем. Кроме того, Главой государства подписан закон об установлении сотрудникам оперативно-следственного состава Агентства жилищных выплат. Уже в конце прошлого года они были начислены 260 нуждающимся в жилье сотрудникам.

Кроме того, в городах Нур-Султан, Кокшетау и Талдыкорган заключены договора с застройщиками на приобретение квартир по ценам, ниже рыночных 121 сотрудник.

В июне прошлого года при Агентстве образовано Республиканское общественное объединение «Казахстанская организация ветеранов органов антикоррупционной службы».

В данный Совет вошли ветераны органов финансовой полиции и антикоррупционной службы. К их задачам отнесены патриотическое и правовое воспитание молодого поколения сотрудников органов антикоррупционной службы, повышении их профессионализма, формирование их сознания по безупречному исполнению служебного долга, а также оказание практической и методической помощи в служебной деятельности, в соблюдении законности в повседневной деятельности.

В ближайшей перспективе по линии кадровой работы приоритетными будут вопросы развития человеческого капитала на основе лучших зарубежных и отечественных корпоративных практик.

Для формирования актуальных компетенций будет выстроена современная система непрерывного обучения и повышения квалификации сотрудников.

Основной акцент будет сделан не только на совершенствовании профессиональных знаний, но и развитии гибких навыков. Речь идет о креативности, коммуникабельности, критическом мышлении, лидерстве, работе в команде, ориентации на результат.

В этой связи кадровая политика органа будет нацелена на выстраивание конструктивных и партнерских отношений с ведущими учебными заведениями Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья.