Агентство по противодействию коррупции должно быть гражданской организацией – Айдос Сарым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Агентство по противодействию коррупции должно быть гражданской организацией. Такое мнение высказал депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым в прямом эфире на площадке Антикоррупционной службы в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С советских времен, особенно для силовых структур, первым требованием было, сколько они людей посадили в тюрьму, сколько осудили. По-моему, это неправильно. Самый верный путь в борьбе с коррупцией – сужение пространства для коррупции. В действительности, Агентство по противодействию коррупции до сих пор считается в обществе силовой структурой. На мой взгляд, Агентство должно быть гражданской организацией. Если оно будет гражданской организацией, то больше, чем следователи, будут нужны эксперты, специалисты, знающие суть и внутренние вопросы государственной службы, общественных, экономических отношений. Одно из хороших новшеств, которые принес 21 век – цифровизация. Перевод многих услуг в Интернет, исключение контактов между гражданами и чиновниками снижают уровень коррупции. Главное для нас сегодня – не рассматривать борьбу с коррупцией в отрыве от всего происходящего в обществе», – сказал А. Сарым.

Депутат отметил, что Казахстан, первым среди государств Центральной Азии, начинает проведение выборов сельских акимов. В этом году изберут сельских акимов, а через три года будут выбирать акимов районов. Это сблизит население и власть, и возложит ответственность людей за их будущее на них самих.

А. Сарым также напомнил, что раньше у сельских акимов не было своих бюджетов. Теперь появился этот уровень бюджета – четвертый. Конституция 1995 года содержит статьи о внедрении системы самоуправления. Сейчас эта работа начинается. Некоторые виды налогов, в том числе, земельный налог, будет поступать в бюджеты местных акиматов. Это обеспечит заинтересованность сельского населения, акимов в правильном использовании средств. Потому, что из этих поступлений будет выплачиваться зарплата, будут реализовываться необходимые мероприятия.

Мажилисмен остановился также на вопросе перехода от нефтяной экономики к экономике, основанной на энергии людей.

«Здесь возникает вопрос о справедливости. Проблему коррупции следует рассматривать не в разрезе борьбы с уже совершенными преступлениями, а как важное и большое условие проведения этих реформ. Поэтому, главное не в том, чтобы уличать и сажать акимов, министров и других чиновников. Нужно делать так, чтобы в областях, министерствах, отраслях было меньше возможностей для коррупции», – подчеркнул А. Сарым.