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    Агентство финмониторинга выявило финансовую пирамиду в Актау

    3 Марта 2022, 13:21

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Территориальным департаментом АФМ по Мангыстауской области расследуется уголовное дело в отношении компании «World Business Consulting» по факту создания и руководства финансовой пирамиды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

    «World Business Consulting» с 2018 по 2022 годы принимало взносы доверчивых граждан, обещая получения стабильного вознаграждения.

    В реальности же у компании отсутствовал стабильный доход от законной предпринимательской деятельности, а вознаграждение участников обеспечивалось за счет средств последующих вкладчиков.

    По подозрению в совершении данного преступления задержан директор компании «World Business Consulting» Жугинбаева Жемис.

    Напомним, деятельность данной финпирамиды была пресечена Агентством в прошлом году в Алматы.

    «Уважаемые граждане! Если Вы или Ваши близкие оказались вкладчиками «World Business Consulting», просим обратиться в Департамент АФМ по Мангистауской области по телефонам +7 7292 40 36 59 или 8-706-419-76-79», - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram- канале Агентства РК по финансовому мониторингу.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Мангистауская область Финансовая пирамида
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