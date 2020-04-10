Агентство «Анадолу» стало голосом Турции в мире – генеральный директор Шенол Казанджи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор агентства «Анадолу» Шенол Казанджи поведал МИА «Казинформ» о деятельности ведущего турецкого новостного агентства, которое на этой неделе отмечает свое столетие.

Турецкое агентство «Анадолу» празднует свой столетний юбилей и продолжает рассказывать миру о том, что происходит в Анатолии, то есть занимается своей основополагающей деятельностью еще с 1920 года.

6 апреля 1920 года агентство «Анадолу», основанное первым лидером и основателем Турции Мустафой Кемалем Ататюрком, начало свое путешествие в мире новостей с целью распространения достоверной информации.

Спустя сто лет после основания, агентство «Анадолу» работает на 13 языках (турецком, английском, арабском, французском, испанском, персидском, русском, боснийском, индонезийском, албанском, македонском, а также на языках сорани и курманджи), предоставляя новости тысячам подписчиков из 100 стран. Ежедневно агентство выпускает в среднем до 2 000 новостей, 2 350 фотографий, 435 видеороликов и 18 «живых» трансляций с участием более 3 000 сотрудников из 124 стран мира.

Обращаясь к агентству «Казинформ» по этому особому случаю, генеральный директор агентства «Анадолу» Шенол Казанджи заявил, что агентство намерено и впредь прилагать усилия для предоставления точных, надежных, срочных и полезных новостей.

«Агентство «Анадолу» является крупнейшим и наиболее влиятельным информационным агентством с момента его основания», - сказал он, добавив, что оно было создано за 17 дней до создания парламента страны, Великого национального собрания Турции.

Шенол Казанджи заявил, что агентство «Анадолу» с радостью освещало события в Турции всему миру.

Генеральный директор также почтил память работников агентства, которые погибли, выполняя свой профессиональный долг.

«Наше уважение и верность сотрудникам агентства «Анадолу», погибшим, выполняя свой профессиональный долг, вечны», - сказал он. - Мы полны решимости продолжать наши усилия, чтобы сообщать достоверные новости нашим коллегам, сохраняя при этом честь профессии журналиста и одновременно уделяя внимание беспристрастности и патриотизму, как это и происходило в последние 100 лет».

Говоря о двусторонних отношениях агентства «Анадолу» и МИА «Казинформ», Казанчи выразил искреннюю признательность генеральному директору Аскару Умарову за поздравительное письмо и добрые пожелания в связи со 100-летием турецкого агентства.

«Для меня большая честь сказать, что дружеские и профессиональные отношения между Анадолу и Казинформом постоянно развиваются, - отметил Шенол Казанджи - Мы также рады быть частью Организации новостных агентств Азиатско-Тихоокеанского региона (OANA), совместно с Казинформом и работаем вместе для содействия альянсу».

«На самом деле мы осознали больше, чем когда-либо, что существование информационных агентств и их совместное сотрудничество важны и ценны в эти трудные для человечества времена. Я верю, что мы все преодолеем эти неспокойные времена», - добавил он.