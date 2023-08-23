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    09:34, 23 Август 2023 | GMT +6

    Африканский союз объявил о приостановке членства Нигера в организации

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    АДДИС-АБЕБА. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Африканский союз (АС) во вторник обнародовал заявление, в котором осудил недавний военный переворот в Нигере и объявил о решении приостановить членство Нигера в организации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Синьхуа».

    В заявлении отмечается, что Совет мира и безопасности АС в ходе недавнего заседания обсудил ситуацию в Нигере. Он осудил произошедший 26 июля государственный переворот, призвав вооруженные силы Нигера поставить интересы страны и народа превыше всего и незамедлительно и безоговорочно вернуться в военные лагеря.

    Совет мира и безопасности АС принял решение немедленно приостановить участие Нигера во всей деятельности АС и его институтов до тех пор, пока в стране не будет эффективно восстановлен конституционный порядок, следует из заявления.

    В нем также говорится, что АС полностью поддерживает продолжающиеся усилия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по восстановлению конституционного порядка в Нигере дипломатическими средствами.

    26 июля отряд президентской гвардии Нигера задержал президента страны Мохамеда Базума. В тот же день ночью участники переворота объявили по государственному телевидению о создании Национального совета по защите родины, смещении М. Базума с должности президента и переходе власти к военным.

    Также они заявили о приостановке действия конституции и всех государственных институтов и о закрытии границ страны на западе Африки. Нигер закрыл воздушное пространство над страной, сославшись на угрозу военного вмешательства со стороны иностранных государств. События в африканской стране Нигер находятся в фокусе внимания мировых средств массовой информации. Повышенный интерес связан с тем, что Нигер обладает крупными запасами урана, который в большой части импортируется Евросоюзом, а также общей ситуацией с безопасностью в регионе Сахеля. Подробнее в аналитическом материале МИА «Казинформ».


    Теги:
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