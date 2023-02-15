Африканских сомов, осетров, карпов и форель разводят рыбоводческие хозяйства в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На юге Казахстана активно осваивают прудовое рыбное хозяйство – разведение форели и карповых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Количество желающих заняться рыбным хозяйством в жамбылском регионе растет с каждым годом. Для развития отрасли разработана региональная программа. По плану в 2022 году произвели свыше 483 тонн товарной рыбы. В этом году планируется разведение более 660 тонн рыбы.

По данным областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, для этого необходимо 4,7 млн мальков. В том числе 1,9 млн мальков форели, 2,8 млн – карповых. Мальков поставят региональные крестьянские хозяйства «Сандель», «Арнур», «Алтын булақ», а также рыбоводные хозяйства в Шардаре и Капшагае.

«Развитие рыбного хозяйства связано с открытием производственных цехов. В регионе имеется два рыбных завода. Это Мынаральский рыбный завод в Мойынкумском районе и Меркенский рыбный завод в Меркенском. Оба завода способны переработать до 1 500 тонн рыбы в год. К тому же ТОО «Alfish» близ станции Мынарал в Мойынкумском районе занимается строительными работами цеха по переработке 100 тонн рыбы в год. В регионе реализуются 18 новых инвестиционных проектов мощностью до 1 828 тонн и стоимостью 1,9 млрд тенге. В том числе организовано восемь карповых, девять форелевых хозяйств, а также одно хозяйство по разведению африканского сома и осетра», - сообщил заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Данияр Башанов.

В селе Сортобе Кордайского района производством рыбы занимаются компании «Korday Fish» и «Taraz Eko Fish». Предприятия разводят в основном форель.

«В нашем хозяйстве разводят форель двух видов – радужную и янтарную. Разведение этой рыбы требует определенной температуры воды, насыщенной кислородом, практически идеальной чистоты, специальных кормов и строгого режима питания. Сейчас мы планируем построить цех для самостоятельного выращивания мальков. В планах построить цех по переработке рыбы. Нашу рыбу мы планируем коптить и консервировать. В будущем надеемся экспортировать нашу продукцию в соседние области и в другие страны», - сообщил руководитель ТОО «Korday Fish» Рамазан Харсанов.

Глава компании отмечает, что начал заниматься рыбным хозяйством в 2019 году. Государство выделило ему 3,8 гектара земли, а инвесторы вложились материально. Первый проект Рамазана Харсанова начинался с 10 тысяч мальков и стоил 300 млн тенге.

В рамках программы индустриально-инновационного развития компании «Korday Fish» будет оказана государственная поддержка для дальнейшего развития, отметили в ведомстве.

Мощность предприятия «Taraz Eko Fish» составляет 60 тонн рыбной продукции в год. В товариществе работают три постоянных работника.

По программе развития рыбного хозяйства, в 2024 году в регионе планируется произвести 1 375,9 тонны товарной рыбы, а в 2025 году – 3 тысячи тонн. Для этого реализуются 18 инвестиционных проектов.

В ведомстве отмечают, что государство оказывает всестороннюю поддержку предпринимателям. К примеру, в 2022 году на субсидирование разведения рыбы из местного бюджета было выделено 78,2 млн тенге. Из них на 45,1 млн тенге закупили рыбный корм, на 33,1 млн тенге закупили мальков.

На субсидирование акваразведения в Жамбылской области в 2023 году предусмотрен 281 млн тенге.

Автор: Галина Скрипник

Фото акимат Жамбылской области

