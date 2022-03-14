АФМ выявлен факт коммерческого подкупа в филиале НПП «Атамекен»

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области выявлен факт коммерческого подкупа в филиале НПП «Атамекен», передает МИА «Казинформ со ссылкой на Telegram-канал Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

«Д иректор районного филиала НПП «Атамекен», пользуясь своим служебным положением, неоднократно получал от предпринимателей незаконные денежные вознаграждения от 200 тысяч тенге, которые передавались ему за оказание содействия в получении государственного кредита для начинающих предпринимателей в рамках государственного проекта «Бастау Бизнес». По указанным фактам досудебное расследование по ст.253 ч.4 УК РК завершено и направлено в прокуратуру», - отметили в АФМ.