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    АФМ РК предупреждает подписчиков финпирамид в соцсетях о рисках

    30 Марта 2023, 13:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Подписчиков финансовых пирамид предупреждают с помощью специальной аналитической системы. Об этом сообщил заместитель руководителя управления Агентства финансового мониторинга РК Андрей Давыдов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В конце прошлого года нами внедрена аналитическая система, позволяющая целенаправленно проводить информационно-разъяснительную работу с целевой аудиторией подписчиков финансовых пирамид. Мы не ждем, пока граждане вложатся в сомнительные проекты и потеряют свои сбережения. Так сказать, работаем на опережение. В результате, только за пять последних месяцев направлены предупреждающие оповещения около 39 тысячам граждан, 97% из них уже отписались», – сказал Андрей Давыдов.

    По его словам, в Агентстве планируется реализация проекта по запуску специального модуля «Финансовая пирамида», который способен определять аффилированность организаторов, потенциальных участников. Предусмотрена визуализация самих финансовых пирамид в разрезе регионов, а также установление очагов их распространения.

    Спикер также рассказал о специальном проекте, где в качестве KPI (ключевые показатели эффективности) определены сокращение жизненного цикла финансовой пирамиды и минимизация числа их вкладчиков. При этом, не нужно дожидаться заявлений от потерпевших.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Борьба с преступностью Другие государственные органы Общество Финансовая пирамида
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