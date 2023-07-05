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    АФМ предупреждает об участившихся фактах выявления сбыта поддельных купюр

    5 Июля 2023, 17:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области группа лиц занималась сбытом поддельных 100 долларовых купюр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

    Общая сумма изъятых в ходе обыска поддельных долларов США составила свыше 28 100 тысяч.

    К 5-ти годам лишения свободы условно приговорены трое фальшивомонетчиков в Астане. Сумма обнаруженных поддельных денежных средств составила $54 850 США.

    Выявленные фальшивые купюры подлежат уничтожению в обязательном порядке.

    АФМ просит в случае обнаружения фальшивых банкнот незамедлительно сообщать на телефон доверия +7 (7172) 70-09-51 и уведомляет, что обнаружение фальшивых банкнот не является преступлением, однако, за сбыт фальшивой банкноты предусмотрена уголовная ответственность.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Астана Другие государственные органы
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