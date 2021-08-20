Афганские студенты вернутся на учебу в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал о дальнейшей судьбе афганских студентов в РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хотел бы добавить еще по студентам, которые обучаются у нас в Казахстане. Некоторые из них выехали на каникулы в Афганистан. Мы получали сообщения, что они хотели продолжить учебу. Этот вопрос мы держим на контроле. Как только ситуация в Афганистане стабилизируется, обязательно наше посольство выдаст соответствующую визу, и когда авиасообщение либо другое транспортное сообщение возобновится, они могут способно продолжить свою учебу в Казахстане», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в СЦК.

Напомним, сегодня в МИД объявили о передислокации Миссии ООН по содействию Афганистану из Кабула в Алматы.

«В их числе спецпредставитель генсека ООН и глава миссии ООН по содействию Афганистану госпожа Дебора Лайонс. Часть прибывших сотрудников ООН в ближайшее время выедут в отделения ООН в других странах. Но большинство, около 100 человек, останутся в Казахстане и сформируют временный удаленный офис UNAMA в Алматы. Размещение удаленного офиса UNAMA пока планируется на полгода и, возможно, будет продлено, в зависимости от дальнейшего развития ситуации в Афганистане», - сообщил заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин.



