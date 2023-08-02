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    Афганская бизнес-делегация прибыла в столицу Казахстана

    2 Августа 2023, 09:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Накануне в Астану прибыла представительная бизнес-делегация из Афганистана во главе с министром промышленности и торговли Нуриддином Азизи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    Прибывших гостей в аэропорту столицы встретил заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин.

    В составе делегации – руководители Центрального банка Афганистана, представители крупных частных банков, энергетической компании «Да Афганистан Брешна Шеркат» (DABS), телекоммуникационной компании «Афган телеком» (AfTel), Афганской палаты сельскохозяйственных продуктов и животноводства, торгово-инвестиционной палаты, а также сельскохозяйственных, фармацевтических, промышленных, транспортно-логистических, инженерных, текстильных и других компаний Афганистана.

    2 августа состоятся презентации казахстанских и афганских компаний, B2B переговоры. 3 августа начнет работу бизнес-форум, а 4 августа для всех жителей и гостей столицы распахнет двери выставка афганских товаров (EXPO, Конгресс-центр). На выставке будут представлены различные продукты питания из Афганистана, медная посуда, мрамор, ковры, ювелирные изделия и многие другие традиционные товары.

    Сообщается, что товарооборот между Казахстаном и Афганистаном за 2022 год составил $987,9 млн, что в 2,1 раза выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($474,3 млн). При этом традиционно порядка 90% приходится на казахстанский экспорт, в основном обработанной продукции. Торговля между странами за 5 месяцев 2023 года составила $316,6 млн, при этом $310 млн – казахстанский экспорт.

    Казахстан имеет экспортный потенциал поставок в Афганистан более чем на $500 млн в пищевой, нефтехимической, химической, металлургической, машиностроительной отраслях и легкой промышленности.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Афганистан Сотрудничество Минторговли
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