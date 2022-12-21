Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Афганистан: талибы запретили женщинам учиться в университетах

    21 Декабря 2022, 07:35

    КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - Правящее в Афганистане движение «Талибан» (запрещено в Казахстане - прим.ред.) объявило, что афганским женщинам отныне запрещено обучаться в университетах, передает МИА «Казирнформ» со ссылкой на BBC.

    Как говорится в заявлении министерства образования, ограничение доступа женщин в университеты вступает в силу немедленно и на неопределенный срок.

    Женщин в Афганистане последовательно лишают возможности получать образование. В прошлом году талибы запретили девочкам посещать средние школы. В марте нынешнего года «Талибан» раскритиковали иностранные правительства, после того как талибы, подав несколько сигналов о том, что школы для девочек скоро могут быть открыты, в итоге оставили их закрытыми.

    Приемные экзамены в афганские университеты прошли три месяца назад - среди поступивших были тысячи молодых женщин. Однако на предметы и специальности, которые они могли изучать, были наложены серьезные ограничения: ветеринария, инженерное дело, экономика и сельское хозяйство были запрещены для женщин, а на журналистику наложены серьезные ограничения.

    После того как талибы захватили власть в Афганистане в прошлом году, в университетах ввели раздельное обучение и отдельные входы для мужчин и женщин. Женщин при этом могли обучать только другие женщины или мужчины старше определенного возраста.

    В ноябре жительницам Кабула был также запрещен вход в городские парки. Талибы посчитали, что подобные действия нарушают нормы шариата. Примерно тогда же женщинам запретили посещать бассейны и спортзалы в афганской столице.

    Ожидалось, что эти правила будут распространены на всю страну.

    Жительницы Кабула еще в начале годы выходили на акции с требованием вернуть им право на работу и образование, но эти акции жестоко подавлялись.

    Несколько недель назад в стране была задержана активистка по защите прав женщин Зарифа Ягуби и еще три человека. Несмотря на многочисленные призывы к их освобождению со стороны ООН и других организаций, талибы никак не отреагировали на это.

    На прошлой неделе 12 человек, включая трех женщин, были подвергнуты порке на футбольном стадионе в Афганистане на глазах у тысяч зрителей.

    Фото: GETTY IMAGES
    Афганистан Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Чемпионов мира по футболу пришлось эвакуировать на вертолетах с главной площади в Буэнос-Айресе
    Багдадская конференция по сотрудничеству и партнерству проходит в Иордании
    Казахстан передал гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Афганистане
    Возвратившуюся из Катара сборную французы с благодарностью встретили бурными овациями
    Популярное
    1 Резкое понижение температуры воздуха прогнозируют в СКО
    2 Страны Центральной Азии должны укреплять связи по всем направлениям – Ерлан Карин
    3 Глава дискуссионного клуба «Валдай» обозначил главные проблемы современной медиасферы
    4 Интернет-платформы начинают коммерциализировать тему раскрутки СМИ в Сети - эксперт
    5 Представители молодого поколения ошибочно считают, что телевидение умерло - Ляззат Танысбай
    Новости партнеров