Афганистан: талибы запретили женщинам учиться в университетах

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ - Правящее в Афганистане движение «Талибан» (запрещено в Казахстане - прим.ред.) объявило, что афганским женщинам отныне запрещено обучаться в университетах, передает МИА «Казирнформ» со ссылкой на BBC.

Как говорится в заявлении министерства образования, ограничение доступа женщин в университеты вступает в силу немедленно и на неопределенный срок.

Женщин в Афганистане последовательно лишают возможности получать образование. В прошлом году талибы запретили девочкам посещать средние школы. В марте нынешнего года «Талибан» раскритиковали иностранные правительства, после того как талибы, подав несколько сигналов о том, что школы для девочек скоро могут быть открыты, в итоге оставили их закрытыми.

Приемные экзамены в афганские университеты прошли три месяца назад - среди поступивших были тысячи молодых женщин. Однако на предметы и специальности, которые они могли изучать, были наложены серьезные ограничения: ветеринария, инженерное дело, экономика и сельское хозяйство были запрещены для женщин, а на журналистику наложены серьезные ограничения.

После того как талибы захватили власть в Афганистане в прошлом году, в университетах ввели раздельное обучение и отдельные входы для мужчин и женщин. Женщин при этом могли обучать только другие женщины или мужчины старше определенного возраста.

В ноябре жительницам Кабула был также запрещен вход в городские парки. Талибы посчитали, что подобные действия нарушают нормы шариата. Примерно тогда же женщинам запретили посещать бассейны и спортзалы в афганской столице.

Ожидалось, что эти правила будут распространены на всю страну.

Жительницы Кабула еще в начале годы выходили на акции с требованием вернуть им право на работу и образование, но эти акции жестоко подавлялись.

Несколько недель назад в стране была задержана активистка по защите прав женщин Зарифа Ягуби и еще три человека. Несмотря на многочисленные призывы к их освобождению со стороны ООН и других организаций, талибы никак не отреагировали на это.

На прошлой неделе 12 человек, включая трех женщин, были подвергнуты порке на футбольном стадионе в Афганистане на глазах у тысяч зрителей.

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