Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Афганистан призвали разорвать связи с террористическими организациями

    26 Июля 2022, 14:25

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Президент Узбекистана призвал временное правительство Афганистана разорвать связи с международными террористическими организациями. Об этом он заявил в приветствии участникам Ташкентской международной конференции, на которой присутствует делегация Афганистана во главе с и.о. главы МИДа Амир Ханом Муттаки, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы призываем нынешнее правительство Афганистана продемонстрировать твердую волю и принять решительные меры для предотвращения и противодействия терроризму во всех его формах и проявлениях, разорвать связи со всеми международными террористическими организациями», - сказал Шавкат Мирзиеев.

    Он добавил, что это будет способствовать укреплению доверия к временному правительству, откроет реальные перспективы для устойчивого развития Афганистана в атмосфере дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества со своим ближайшим окружением и международным сообществом.

    В работе международной конференции принимают участие специальные представители по Афганистану из более чем 20 государств Центральной и Южной Азии, Европы, Америки, Ближнего и Среднего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, а также эксперты ООН, ЕС, ФАО, ОЭС, ОИС, ШОС.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Афганистан Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Человеческую голову обнаружили на озере в Японии
    Учитель пропал без вести после нападения акулы на побережье Австралии
    26 человек погибли в результате столкновения тягача и фургона в Мексике
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    4 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    5 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    Новости партнеров