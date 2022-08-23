Аферисты звонят и представляются мною - замначальника ДП Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Заместитель начальника департамента полиции Мангистауской области Болатбек Акшауов предупреждает, что участились случаи интернет-мошенничеств. Он рассказал, по какой схеме действуют преступники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Аферисты звонят на мобильный телефон и представляются сотрудниками полиции, в том числе и мною, после чего поясняют, что якобы в настоящее время проводится спецоперация по поимке мошенников, пытавшихся оформить на ваше имя кредит. В другой интерпретации лжеполицейский сообщает, что проводится совместная отработка с Национальным банком РК, и просят оставаться на линии для переключения связи с сотрудником Национального банка», – сообщил Болатбек Акшауов.

Мошенники говорят, что по карте идут попытки несанкционированного перевода и для сбережения средств необходимо внести определенную сумму на банковский счет либо на счет третьих лиц. Заместитель начальника ДП попросил быть бдительными. Он сообщил, что сотрудники полиции никогда не проводят спецоперации и какие-либо следственные действия по телефону. Для этих целей стражи порядка приглашают явиться в подразделение полиции, назначая при этом дату и время визита. Кроме того, сотрудники банка никогда не спрашивают данные о карте, а также не требуют передачи кодов доступа, приходящих на телефон. По его словам, в таких случаях необходимо прекратить телефонный разговор и самому перезвонить на доверенный номер, который указан на банковской карте, либо на сайте банка.