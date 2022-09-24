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    12:16, 24 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Аферисты сняли 5 тысяч долларов со счета алматинки

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Двое мужчин подозреваются в совершении крупного мошенничества. Оба попали в объективы камер. Опознать подозреваемых в мошенничестве просит полиция Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    « Они обманули жительницу Алматы и путем обмана завладели ее денежными средствами. Позвонивший на мобильный телефон женщины мужчина представился сотрудником банка и стал интересоваться, не давала ли она заявку на перевод денежных средств с депозитного счета на лицевой. При этом, собеседник заверил, что поставит специальную защиту от кибератак, если она сообщит ему код. Не подозревая подвоха, женщина выполнила требования злоумышленников и только спустя несколько дней поняла, что стала жертвой мошенников. В банке ей сообщили, что денежные средства в сумме более 5 тысяч долларов США были сняты», – рассказал начальник управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов.

    В случае опознания людей на фото, полицейские просят позвонить по телефонам: 272-32-76; 254-48-02; 254-48-76; 8-702-976-7099.

    Вместе с тем, полицейские Алматы в очередной раз напоминают гражданам об активизации мошенников, которые, представляясь сотрудниками банков и правоохранительных органов, звонят к гражданам и обманным путем завладевают их сбережениями.


    Фото: polisia.kz


    Теги:
    Алматы Мошенничество Борьба с преступностью для mail.ru Правоохранительные органы
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