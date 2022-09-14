Аферистка за 450 тыс. тенге обещала помочь в получении госпособия в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали аферистку, обещавшую пособие на миллион тенге жительнице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В дежурную часть Арысского РОП с заявлением обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенничества. По словам женщины, к ней домой пришла незнакомка и предложила помощь в получении государственного пособия. Под видом госслужащей мошенница выманила у доверчивой гражданки 450 тыс. тенге. Однако спустя полгода сельчанка так и не дождалась обещанного. Когда она поняла, что ее обманули, обратилась в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемой, которая пообещала пособие от государства на миллион тенге. Ею оказалась безработная местная жительница. Выяснилось, что подозреваемая причастна к еще двум аналогичным фактам мошенничества. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 1,5 млн тенге. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».



