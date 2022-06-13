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    Аферистка пыталась выдать себя за жертву и присвоила 13 млн тенге в ВКО

    13 Июня 2022, 21:27

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В ВКО серийная аферистка пыталась выдать себя за жертву. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе расследования уголовного дела был выявлен факт совершения мошенничества 30-летней жительницей областного центра. Установлено, что женщина с мая 2020 года по ноябрь 2021 года под предлогом помощи в оформлении квартир обманом завладела денежными средствами у своих знакомых.

    Потерпевшими оказались шесть жительниц города в возрасте 25-50 лет, у которых злоумышленница за свои услуги получила около 13 млн тенге. Как выяснилось, подозреваемая в попытке выдать себя за пострадавшую сама обратилась в полицию. По словам заявительницы, малознакомая девушка по имени Жанна обманом под предлогом помощи в оформлении жилья завладела ее денежными средствами на сумму 12,8 млн тенге. B результате расследования слова женщины были опровергнуты. Выяснилось, что никакой Жанны вовсе не существует. «Жертва преступления» сама выдумала ее для успешного завершения своей аферы. В отношении подозреваемой начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 4 УК РК «Мошенничество» и по ст. 419 ч. 2 УК РК «Заведомо ложный донос».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью МВД РК
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