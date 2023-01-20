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    Аферистка «продавала» одну и ту же квартиру карагандинцам

    20 Января 2023, 13:51

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аферистка «продавала» одну и ту же квартиру жителям Караганды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Октябрьский отдел полиции управления полиция города Караганды поступило заявление 33-летней жительницы города. Она сообщила, что стала жертвой мошеннических действий. Заявительница планировала приобрести квартиру. Женщина познакомилась с представительницей фирмы, якобы занимающейся продажей недвижимости. Будучи уверенной в добропорядочности продавца, покупатель передала в качестве задатка 1 млн 40 тысяч тенге.

    Через некоторое время женщина решила проверить квартиру, в которую собиралась в скором времени вселиться. И выяснилось, что в ней проживают люди, не подозревавшие, что их жилплощадь выставлена на продажу. Сама «риэлтор» перестала выходить на связь.

    Через несколько дней в полицию обратилась 26-летняя жительница города. Оказалось, женщина не без помощи этого же «риэлтора» была втянута в процесс купли-продажи той же самой квартиры.

    По фактам началось досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество». Сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемую – 29-летнюю жительницу Астаны. Она дала признательные показания. Полицейские установили причастность злоумышленницы в общей сложности к 11 аналогичным преступлениям. Выяснилось, что подозреваемая не только «продавала» квартиры, но и оказывала «помощь» в оформлении ипотеки. Сумма нанесенного ущерба составила 3,5 млн тенге.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Карагандинская область Борьба с преступностью Жилье
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