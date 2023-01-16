Аферистка оформила кредит на 1,5 млн тенге на жительницу Туркестанской области

САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - Аферистка оформила крупный кредит на жительницу Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции Сарыагашского района с заявлением обратилась местная жительница. Она сообщила, что некая малознакомая женщина заверила, что поможет через телефон оформить социальную помощь от государства. Через некоторое время потерпевшая обнаружила, что на ее имя незаконно оформили онлайн-кредит на сумму около 1,5 млн тенге.

Факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Сарыагашского рйаонного отдела полиции установили подозреваемую. Ею оказалась местная жительница, которую доставили в отдел полиции.

Как выяснилось, войдя в доверие, аферистка через мобильное приложение потерпевшей оформила на нее онлайн-кредит. Выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность подозреваемой к другим преступлениям.



