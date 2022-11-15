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    Аферистка обманула на 5,6 млн тенге жительницу Шымкента

    15 Ноября 2022, 11:09

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Обманувшую жительницу Шымкента на 5,6 млн тенге аферистку задержали полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Аль-Фарабийское РУП обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве. Со слов потерпевшей, знакомая пообещала ей помочь приобрести квартиру по госпрограмме за два месяца и взяла у нее 5,6 млн тенге. Однако обещание она не выполнила и деньги не вернула.

    Факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». В результате оперативно-розыскных работ стражи порядка установили подозреваемую. Ей оказалась ранее судимая 63-летняя жительница города. Проводятся следственные действия.
    Борьба с преступностью МВД РК Шымкент
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