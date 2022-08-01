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    • Аферистка обманула на 18 млн тенге жительницу Туркестанской области

    1 Августа 2022 11:23

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Золотые украшения по низкой цене из Турции обещала соседке жительница Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Жетысайский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница. По словам женщины, некая знакомая пообещала ей привезти из Турции женские золотые изделия по низкой цене, и войдя в доверие, выманила свыше 16 млн тенге и золотые украшения на 2 млн тенге.

    Факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».

    Стражи порядка предприняли все необходимые меры для раскрытия преступления и уже вскоре задержали подозреваемую, причастную к мошенничеству. Ею оказалась местная жительница, которую доставили в отдел полиции.

    Как выяснилось, подозреваемая оказалось соседкой потерпевший. Полученные от потерпевшей деньги и золотые изделия она потратила на собственные нужды. Следствием выясняется причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям. В отношении подозреваемой проводится досудебное расследование.
    #Туркестанская область #Борьба с преступностью #МВД РК
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