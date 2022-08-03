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    • Аферистка обманула на 1,5 млн тенге жителя Туркестанской области

    3 Августа 2022 11:56

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские задержали аферистку, обманувшую пожилого мужчину на крупную сумму. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции Туркестанской области.

    В Жетысайский районный отдел полиции с заявлением обратился местный житель. По словам мужчины, некая знакомая, войдя в доверие, пообещала помощь в оформлении пенсии. Затем обманным путем женщина выманила у него более 1,5 млн тенге. Спустя полгода, аферистка так и не выполнила обещанного и не вернула деньги.

    Факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». Получив сообщения, сотрудники полиции оперативно отреагировали и осуществили необходимые меры по раскрытию преступления.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую в совершении мошенничества. Ею оказалась жительница города Шымкента, которую доставили в отдел полиции. Как выяснилось, аферистка заверила потерпевшего, что поможет оформить пенсию, а полученные деньги потратила на свои нужды.

    В отношении подозреваемой проводится досудебное расследование. Выясняется причастность мошенницы к другим аналогичным преступлениям.


    #Туркестанская область #МВД РК
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