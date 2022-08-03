Аферистка обманула на 1,5 млн тенге жителя Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские задержали аферистку, обманувшую пожилого мужчину на крупную сумму. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции Туркестанской области.

В Жетысайский районный отдел полиции с заявлением обратился местный житель. По словам мужчины, некая знакомая, войдя в доверие, пообещала помощь в оформлении пенсии. Затем обманным путем женщина выманила у него более 1,5 млн тенге. Спустя полгода, аферистка так и не выполнила обещанного и не вернула деньги.

Факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». Получив сообщения, сотрудники полиции оперативно отреагировали и осуществили необходимые меры по раскрытию преступления.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую в совершении мошенничества. Ею оказалась жительница города Шымкента, которую доставили в отдел полиции. Как выяснилось, аферистка заверила потерпевшего, что поможет оформить пенсию, а полученные деньги потратила на свои нужды.

В отношении подозреваемой проводится досудебное расследование. Выясняется причастность мошенницы к другим аналогичным преступлениям.



