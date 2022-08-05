Аферистка обещала помочь с трудоустройством двум кызылординкам

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ – В Кызылорде мошенница обещала помочь с трудоустройством двум женщинам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

3 августа с заявлением о мошенничестве в управление полиции города Кызылорды обратились сразу две горожанки. Они сообщили, что некая знакомая под предлогом, что трудоустроит их в поликлинику, обманула потерпевших, присвоив деньги около 1 млн тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержана 49-летняя жительница областного центра. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование согласно части 2 статьи 190 «Мошенничество» УК Республики Казахстан.

В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.



