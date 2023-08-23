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    Аферистка из Шымкента обманывала астанчан с арендой квартир

    23 Августа 2023, 06:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения ОПМ HiTech полицейскими города Астаны установлена 26-летняя жительница города Шымкента, обманувшая астанчан посредством интернет-ресурсов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города Астаны.

    В ходе досудебного расследования установлено, что девушка размещала на сайте «Крыша. кз.» объявления об аренде несуществующих квартир в столице. В объявлениях ставила стоимость ниже рыночной. Под предлогом срочности и большого количества желающих снять квартиры она предлагала потерпевшим перевести предоплату посредством мобильного банкинга в размере от 10 до 50 тысяч тенге. На сегодня в полицию обратилось 7 обманутых астанчан.

    В июне аферистка, разместив фальшивые объявления на сайте, под предлогом сдачи квартиры в аренду, обманула 40-летнюю жительницу столицы, завладев денежными средствами в размере 50 тысяч тенге.

    По факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК. Устанавливаются остальные потерпевшие.

    Департамент полиции г.Астаны предупреждает, что санкция статьи Уголовного кодекса за это преступление предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Борьба с преступностью Жилье МВД РК
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