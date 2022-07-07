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    Аферистка из Шымкента обманула казахстанцев на 40 млн тенге

    7 Июля 2022, 14:02

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - О факте мошенничества в управление полиции Абайского района г. Шымкента сообщила местная жительница, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Как рассказала заявительница, малознакомая женщина обещала ей помощь в приобретении жилья по госпрограмме. За «услугу» злоумышленница запросила 9 млн тенге. Свое обещание она не выполнила и деньги не вернула. Заявление следователи Абайского РУП зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».

    В ходе расследования полицейские установили причастность аферистки к серии аналогичных преступлений. За полтора года ее жертвами стали еще 39 жителей Шымкента и Туркестанской области. Помимо квартиры, некоторым из них женщина обещала деньги от государства для поддержки бизнеса. Общая сумма нанесенного ущерба составила почти 40 млн тенге. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемую. Ею оказалась жительница Шымкента.

    В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    МВД РК Регионы Шымкент Общество Мошенничество
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