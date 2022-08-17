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    Аферист в Туркестане пообещал трудоустроить в КНБ за 4 млн тенге

    17 Августа 2022 11:30

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В управление полиции Туркестана обратилась местная жительница, которая пояснила, что знакомый, обещая трудоустроить дочь в Комитет национальной безопасности, обманным путем выманил у нее 4 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Туркестанской области.

    Потерпевшая в течение двух лет ждала возврата денег. Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».

    Туркестанские полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого, им оказался безработный местный житель.


    #Туркестанская область #МВД РК #Мошенничество #Туркестан
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