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    Аферист создавал копии аккаунтов Instagram и обманывал казахстанцев

    22 Августа 2023, 14:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аферу с созданием копий аккаунтов Instagram раскрыли полицейские Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе проведения ОПМ «Hi-Tech» полицейскими УП района Алматы установлен 22-летний житель столицы, обманувший порядка 25 граждан в интернете.

    «Молодой человек в Instagram создавал дубликаты аккаунтов казахстанцев, после чего у знакомых потерпевших просил деньги в долг. Так, в полицию обратилась жительница Шымкента и сообщила, что перевела 30 тысяч тенге якобы ее знакомому. Как выяснилось, злоумышленник писал потерпевшей от фэйкового аккаунта, обещав вернуть деньги с процентами, попросил перевести сумму на его счет. Таким образом, он обманывал граждан, завладев их деньгами в сумме от 10 до 30 тысяч тенге с каждого», - поделились подробностями в полиции.

    В настоящее время проводится досудебное расследование. Мужчина дал признательные показания, проверяется его причастность к аналогичным фактам мошенничества на территории города Астаны.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Борьба с преступностью МВД РК Общество Мошенничество
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