Аферист создавал копии аккаунтов Instagram и обманывал казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аферу с созданием копий аккаунтов Instagram раскрыли полицейские Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения ОПМ «Hi-Tech» полицейскими УП района Алматы установлен 22-летний житель столицы, обманувший порядка 25 граждан в интернете.

«Молодой человек в Instagram создавал дубликаты аккаунтов казахстанцев, после чего у знакомых потерпевших просил деньги в долг. Так, в полицию обратилась жительница Шымкента и сообщила, что перевела 30 тысяч тенге якобы ее знакомому. Как выяснилось, злоумышленник писал потерпевшей от фэйкового аккаунта, обещав вернуть деньги с процентами, попросил перевести сумму на его счет. Таким образом, он обманывал граждан, завладев их деньгами в сумме от 10 до 30 тысяч тенге с каждого», - поделились подробностями в полиции.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Мужчина дал признательные показания, проверяется его причастность к аналогичным фактам мошенничества на территории города Астаны.