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    Аферист сдавал в аренду несуществующие квартиры в Караганде

    11 Мая 2023, 11:23

    КАРАГАНДА.КАЗИНФОРМ - Аферист сдавал в аренду несуществующие квартиры в Караганде. Подозреваемый задержан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Ново-Майкудукский отдел полиции УП города Караганды поступили заявления от 21-летней и 35-летней жительниц города. Как выяснилось, они стали жертвами одного и того же афериста.

    «Злоумышленник в соцсетях опубликовал объявление о сдаче в аренду квартиры. При этом представил фото жилища. Потерпевшие поверили арендодателю и перечислили ему в первом случае 45 тысяч тенге, во втором – 60 тысяч тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 26-летнего мужчину. Он дал признательные показания», - сообщили в полиции.

    Во время досудебного расследования по статье 190 УК РК «Мошенничество» полицейские установили причастность задержанного к хищению чужого имущества. Из квартиры, принадлежащей 66-летней пенсионерке, он похитил детский велосипед и игрушки. Сумма ущерба составила 54 тысячи тенге.

    По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время отрабатывается его причастность к другим аналогичным преступлениям.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Мошенничество Караганда
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