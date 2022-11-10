Аферист пообещал помочь с субсидиями и выманил у туркестанцев 5 млн тенге

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники отдела полиции Келесского района установили подозреваемого в серии мошенничества. Предлагая помощь в получении безвозмездных субсидий, аферист обманным путем выманивал деньги у доверчивых граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

В Келесский районный отдел полиции обратился один из потерпевших, которому малознакомый человек пообещал помощь в получении безвозмездных субсидий. Войдя в доверие, мошенник выманил у сельчанина свыше 370 тысяч тенге и долгое время водил за нос.

С аналогичными заявлениями в отдел полиции обратились еще несколько жителей района, пострадавших от рук афериста.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские Келесского РОП установили подозреваемого, жителя г. Шымкент. На сегодня следствием установлена причастность афериста к 16 фактам мошенничества. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 5 миллионов тенге.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование.



