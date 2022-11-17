Аферист перевел 4 млн тенге на свой счет с помощью телефона в Мангистау

МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - Четыре миллиона тенге перевел с помощью телефона на свой счет аферист в Мангистау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Житель Мунайлинского района обратился в полицию. По его словам, летом подозреваемый попросил его мобильный телефон и, используя мобильное приложение банка, перевел со счета 1 млн тенге и получил кредит на 3 млн тенге. Таким образом, размер материального ущерба потерпевшему составляет 4 млн тенге.По данному преступному деянию полицейскими задержан 25-летний подозреваемый», - рассказали в полиции.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР отдела полиции Мунайлинского района по статье 188 УК РК. Ведется расследование.



