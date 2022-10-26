Аферист оформил кредит на знакомого в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области аферист оформил кредит на знакомого, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию Толебийского района с заявлением обратился местный житель. По словам потерпевшего, в апреле этого года его знакомый предложил открыть совместный бизнес – автомойку и взял кредит на его имя в размере 800 тысяч тенге. Получив деньги, знакомый скрылся, так и не выполнив обещанного.

Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». С целью раскрытия преступления в отделе полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого и доставили его в районный отдел. Им оказался местный житель. Деньги злоумышленник потратил на собственные нужды.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Стражи порядка выясняют причастность афериста к другим аналогичным преступлениям.



