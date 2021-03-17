Аферист оформил кредит на пенсионера в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В отдел полиции Байганинского района Актюбинской области с заявлением о мошенничестве обратился пенсионер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Со слов пожилого мужчины, знакомый без его ведома оформил онлайн-кредит в микрокредитной организации на сумму около 100 тысяч тенге. Потерпевший о кредите узнал, когда ему позвонили судебные исполнители и предупредили о просрочке ежемесячной оплаты.

Участковыми инспекторами полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 28-летний мужчина, который обещал помочь оформить кредит потерпевшему.

Подозреваемый, используя паспортные данные и интернет-ресурсы, подавал заявки в микрокредитные организации. Полученные денежные средства аферист переводил на свой счет, а обманутым людям говорил, что кредит банком не одобрен.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.190 УК РК «Мошенничество».