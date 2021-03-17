РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:09, 17 Март 2021 | GMT +6

    Аферист оформил кредит на пенсионера в Актюбинской области

    None
    None
    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В отдел полиции Байганинского района Актюбинской области с заявлением о мошенничестве обратился пенсионер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Со слов пожилого мужчины, знакомый без его ведома оформил онлайн-кредит в микрокредитной организации на сумму около 100 тысяч тенге. Потерпевший о кредите узнал, когда ему позвонили судебные исполнители и предупредили о просрочке ежемесячной оплаты.

    Участковыми инспекторами полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 28-летний мужчина, который обещал помочь оформить кредит потерпевшему.

    Подозреваемый, используя паспортные данные и интернет-ресурсы, подавал заявки в микрокредитные организации. Полученные денежные средства аферист переводил на свой счет, а обманутым людям говорил, что кредит банком не одобрен.

    По данному факту проводится досудебное расследование по ст.190 УК РК «Мошенничество».


    Теги:
    Борьба с преступностью Главная Правоохранительные органы Актюбинская область
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!