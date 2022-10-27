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    Аферист обокрал ТОО на 8 млн тенге в Караганде

    27 Октября 2022, 12:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аферист, подделывая документы, обокрал ТОО на 8 млн тенге в Караганде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Михайловский отдел полиции УП города Караганды обратился 31-летний мужчина. Он сообщил, что является руководителем ТОО, осуществляющего поставки различных видов товара по всему Казахстану. Во время очередной аудиторской проверки выявилась недостача материальных ценностей на почти 7,8 млн тенге. Причем она произошла четыре месяца назад, когда в фирме в качестве менеджера работал сотрудник, который неожиданно уволился по собственному желанию. И руководство ТОО, когда выявился ущерб, не смогло найти его.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 33-летнего мужчину. Он дал признательные показания. Бывший менеджер пояснил, что, используя свои должностные полномочия, заключал фиктивные договоры с различными организациями на поставку товаров. При этом накладные на поставку подделывал. Предполагая, что его комбинации рано или поздно станут известными руководству фирмы, злоумышленник уволился с работы.

    Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Карагандинская область Борьба с преступностью Мошенничество
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