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    Аферист обманул подростка в Темиртау

    13 Июля 2023, 14:08

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Аферист обманул подростка, взяв у него в «долг» родительские сбережения в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Старогородской отдел полиции УП города Темиртау обратился 49-летний житель города, который сообщил, что некий парень, введя в заблуждение его несовершеннолетнего сына, попросил якобы в долг денежные средства. При этом пообещал, что отдаст их через несколько дней. Подросток, поверив ему, передал родительские сбережения в размере 237 тысяч тенге, однако аферист денежные средства так не вернул.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 18-летнего молодого человека. Он дал признательные показания. Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Карагандинская область Криминал Мошенничество
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