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    • Аферист обманул на 6 млн тенге жительницу Хромтау

    29 Июля 2022 21:25

    ХРОМТАУ. КАЗИНФОРМ - На 6 млн тенге обманули аферисты жительницу Хромтау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В районный отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 43-летняя жительница города Хромтау. Со слов пострадавшей, в феврале ей позвонил неизвестный, заявив, что является сотрудником одного из банков. Далее «менеджер» сообщил, что она являетесь доверенным клиентом и ее счету угрожает опасность. При этом он просил озвучить персональные данные, реквизиты карт и SMS-пароли.

    Далее псевдосотрудник сообщил, что нужно оформить кредит на ее имя в нескольких банков, чтобы опередить мошенников, но он также поведал, что не нужно самостоятельно погашать кредит, что он сам через базу уберет эту сумму. Таким образом потерпевшая оформила кредит на сумму более 6 млн тенге. Позже выяснилось, что деньги были перечислены на сторонние счета. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 190 УК РК.


    #Актюбинская область #Борьба с преступностью #МВД РК
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