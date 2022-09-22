Аферист обманул на 20 млн тенге жителя ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Мошенника, обманувшего устькаменогорца на 20 млн тенге, задержали полицейские ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На оперативный канал «102» Ульбинского отдела полиции Усть-Каменогорска обратился директор одного из ТОО города. Со слов заявителя, в начале года малознакомый мужчина под предлогом купли-продажи спортивного инвентаря обманом завладел 20 млн тенге.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали 25-летнего устькаменогорца, давшего признательные показания. По данному факту возбужденно уголовное дело по статье 190 ч.4 УК РК «Мошенничество». Задержанный водворен в изолятор временного содержания.



