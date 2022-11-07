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    Аферист обещал оформить кредит на 20 млн тенге жителю Туркестанской области

    7 Ноября 2022, 19:27

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В отдел полиции Казыгуртского района Туркестанской области с заявлением обратился местный житель, ставший жертвой афериста. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

    По словам потерпевшего, некий знакомый, войдя в доверие под предлогом помощи в получении кредита на 20 миллионов тенге, обманом выманил у него 150 000 тенге. Спустя время мужчина решил позвонить, чтобы узнать о кредите. Однако, не дождавшись от мошенника ответа, потерпевший обратился за помощью к полицейским.

    Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате стражи порядка установили подозреваемого, местного жителя.

    Как выяснилось, аферист заверил потерпевшего, что в течение месяца поможет получить кредит в размере 20 миллионов тенге. Но затем полученные путем мошенничества деньги он потратил на собственные нужды.

    Кроме того, установлено, что подозреваемый оказался причастен к 5 фактам мошенничествам. В настоящее время в отношении мужчины проводится досудебное расследование.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Борьба с преступностью Мошенничество
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