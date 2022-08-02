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    • Аферист обещал безвозмездные госсубсидии жителям Туркестана

    2 Августа 2022 20:46

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестана задержали мошенника, который обещал помощь в получении госсубсидий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Otyrar.kz.

    «В дежурную часть УП Туркестана обратилась местная жительница с заявлением о том, что стала жертвой мошенничества. По словам потерпевшей, некий знакомый выманил у нее 350 тыс. тенге, обещая помощь в получении безвозмездных субсидий от государства. Аферист каждый раз затягивал обещание под разными предлогами, не выполнил его и не вернул деньги.

    Данный факт полицейские зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». На раскрытие преступления в УП Туркестана ориентировали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников полиции», - проинформировали в ведомстве.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность мошенника и задержали подозреваемого. Им оказался житель областного центра, которого доставили в управление полиции.

    Проводится досудебное расследование. Следствием выясняются все обстоятельства и причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

    Ранее сообщалось, что мошенник обманул жительниц Усть-Каменогорска на 3,4 млн тенге. Он под предлогом оказания денежной помощи оформил на них дорогостоящие смартфоны и смарт-часы.
    #Борьба с преступностью #МВД РК #Регионы #Мошенничество #Туркестан
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