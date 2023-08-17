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    Аферист обещал алматинцам узаконить иностранные авто

    17 Августа 2023, 15:29

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Иностранные машины обещал узаконить молодой мужчина. 45 фактов обмана инкриминируется 35-летнему жителю Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

    В качестве подозреваемого по ч. 3 ст. 190 УК РК задержан гражданин Е., 1988 года рождения. «Установлено, что фигурант обманным путем выманивал у потерпевших деньги, обещая им помочь с легализацией автомобилей. Среди потерпевших те, кто не успел узаконить иностранное авто в период кампании, т.е до 1 июля этого года. Предприимчивый мужчина решил заработать на этом и предлагал доверчивым горожанам оформить документы за вознаграждение, которое составляло от 1,4 млн до 1,8 млн тенге. В настоящее время зарегистрировано 45 эпизодов. По указанным фактам подозреваемый дал признательные показания. Он взят под стражу», – рассказал начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр. Во избежание подобных ситуаций, полицейские мегаполиса рекомендуют гражданам быть более осторожными, не доверять незнакомым людям, обещающим сомнительные услуги за вознаграждение.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Транспорт Мошенничество Авто полиция
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