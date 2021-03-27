Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Восточно-Казахстанская область

    Аэровизуальный мониторинг гидрологической обстановки провели спасатели ВКО

    27 Марта 2021, 10:09

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели Восточно-Казахстанской области провели аэровизуальный мониторинг гидрологической обстановки региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

    Для аэровизуального мониторинга рабочая группа использовала вертолет «Еврокоптер ЕС-145» АО «Казавиаспас» по маршруту «Усть-Каменогорск – Глубоковский район – Шемонаихинский район - Усть-Каменогорск». Данные участки обследованы с целью определения гидрологической обстановки региона.

    По результатам мониторинга специалисты установили, что на всей обследуемой территории наблюдается начальная фаза снеготаяния. На реках отмечается ослабление ледовых явлений, частые промоины и вскрытие участков рек, без выхода на лед и подтоплений прибрежных территорий.

    На реке Иртыш от Усть-Каменогорского водохранилища до села Березовка Глубоковского района льда нет, выхода воды из русла реки не наблюдается. На всей площади Шульбинского водохранилища отмечается ледостав.

    Для отслеживания паводковой ситуации в регионе функционирует система наблюдения, которая включает в себя 53 гидропоста.

    В Восточно-Казахстанской области, по многолетнему синоптическому прогнозу, паводок на реках области начинается обычно со второй декады марта и длится до середины второй декады июня. Интенсивность подъема уровня воды на реках и формирование склоновых потоков может увеличиваться за счет резкого повышения температуры воздуха и осадков в виде дождя.

    Напомним, в Восточно-Казахстанской области проводятся работы по недопущению весенних затоплений городов и районов. В областном центре находится 954 дома с населением 2407 человек, которые проживают в паводкоопасной зоне. Спасателями совместно с заинтересованными органами осуществляется ежедневный мониторинг за ходом исполнения плана противопаводковых мероприятий на зимне-весенний период 2021 года.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Восточно-Казахстанская область Паводок Регионы Казахстана Погода МЧС
    Новости по теме
    Новости по теме
    Тарифы на питьевую воду завышали в Байзакском районе Жамбылской области
    Пассажирский автобус сгорел в Семее
    Как акимат Алматы будет решать проблему с водой на Каменском плато
    Руку 12-летнего мальчика зажало арматурой в ЗКО
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    4 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане