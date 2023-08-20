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    Аэровизуальное обследование моренных озер провели в области Жетысу

    20 Августа 2023, 19:39

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В целях предупреждения и мониторинга опасных чрезвычайных ситуаций природного характера сотрудниками ДЧС и специалистами ГУ Казселезащиты проведено аэровизуальное обследование состояния моренных озер. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области Жетысу.

    Цель – оценка состояния моренных озер на горном хребте Жетысу Алатау, бассейнов русел рек Буйен, Аксу, малый и большой Баскан, Саркан и Лепсы.

    В целом, по области имеется 58 селеопасных участков и 416 моренных озер.

    По результатам обследования установлено, что моренные озера открыты ото льда и снега, зимний снег в высокогорье растаял, идёт таяние ледников, притоки к моренным озёрам ниже максимальных значений, уровень воды в озёрах в пределах нормы, русла рек свободны, заторов не имеется, опасных гидрометеорологических явлений не выявлено, обстановка по обследованному маршруту стабильная.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Безопасность МЧС ДЧС Авиация Жетысуская область
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